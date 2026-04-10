日常を楽しくしてくれる、“推し”の存在……。仕事にもお出かけにも、肌身離さず推しのグッズを身に付けていたいという人も多いのでは。さらに、自分好みにアレンジして、“好き”を自分らしく表現すれば、特別さも格別になりそう。今回は、そんな推し活にぴったりな、【セリア】の「キーホルダー」をピックアップします。クリア素材系で他のグッズとも組み合わせやすく、さりげなくセンスを光らせることもできるはず