４月１１日に行われる阪神競馬（２回５日目）の馬場状態、天気予報は以下の通り。【天気】晴れ・０％【馬場状態】芝（Ｂコース）重〜稍重ダート不良〜重芝は今週からＢコース。前日の雨により力を要する状態で、内側が荒れてくる。ダートは水分を含み、スピードのある先行馬が有利。芝=逃げ○先行◎差し◎追込△ダート=逃げ◎先行◎差し○追込△