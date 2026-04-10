ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、得意の「ボブルヘッドデー」で日本人新記録を狙う。１０日（日本時間１１日）の本拠レンジャーズ戦では、今季初めて大谷のボブルヘッド人形が来場者に配布される。ド軍移籍後、自身のボブルヘッドデーでは６試合で４発を放つなど大活躍。現時点で昨年８月２４日の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁が「４３」で０９年イチロー（マリナーズ）と並び日本人最長となっているが、１週間ぶり