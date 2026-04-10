【UEFAカンファレンスリーグ】クリスタル・パレス 3−0 フィオレンティーナ（日本時間4月10日／セルハースト・パーク）【映像】解説者も絶叫した「完璧クロス」クリスタル・パレスに所属するMF鎌田大地が、正確無比なクロスでダメ押しとなるゴールを完璧にお膳立て。まさにピンポイントだったボールを解説者も称賛している。日本時間4月10日に行われたUEFAカンファレンスリーグ準々決勝ファーストレグで、クリスタル・パレスは