「中日３−５阪神」（１０日、バンテリンドーム）最下位・中日が３−１で迎えた九回に逆転を許し、痛恨の敗戦を喫した。連勝を逃して、借金６に逆戻りした。今季２試合目の登板となった守護神・松山が誤算だった。先頭の佐藤輝に右翼線二塁打を許すと、続く大山に中前適時打を浴びた。さらに代走・植田に二盗を許すと、続く木浪の一ゴロで１死三塁とされた。２死一、三塁までこぎつけたが、代打・前川に右翼線へ逆転の二塁打