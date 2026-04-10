◇セ・リーグ阪神5―3中日（2026年4月10日バンテリンD）阪神の前川右京外野手（22）が9回に起死回生の逆転を呼び込む一打を放った。1点差に詰め寄り9回2死一、三塁で代打で起用されると中日・松山の初球を捉えて右前適時打。右翼・尾田が打球処理にもたつく間に一塁走者も生還し一気に逆転に成功した。前川は打球が右前を抜けることを確信すると打席で「よっしゃ」と絶叫。開幕をファームで迎え、苦闘してきた若虎が価