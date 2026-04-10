ジャングル東京の人気キャバ嬢・きほとななにーが腕相撲でガチ対決。美女キャバ嬢2人がガチンコで向き合う激レアシーンに「すごい画だ」と声が上がった。【映像】あまり見たことがない美人キャバ嬢の“ガチ腕相撲”4月8日（水）、ABEMAにて『CHANCE＆CHANGE』#53が放送。全国から超人気キャストが集結しトークを展開した。MCは狩野英孝、ABEMA・瀧山あかねアナウンサー。今回は一流キャストをトレーニングカード化。狩野、ベ