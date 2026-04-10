グラビアアイドルで女優の高橋凛（35）が10日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。18日に開催される「SUMMER STYLE AWARD2026」優勝に向けてトレーニングしているボディーを披露した。黒のひもビキニ水着姿をアップし、「食べて整えるのがいちばん好き」とバキバキ腹筋を公開。「無理しないボディメイク、もっと探していく」と続けた。ストーリーズでも「毎日コンテスト終わった後の楽しみなこと考えて生きてます笑」と記