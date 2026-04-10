気象庁によりますと、11日～12日にかけて、日本列島に黄砂が飛来すると予想されています。 【画像】黄砂はいつ・どこに飛んでくる？【黄砂シミュレーション】、今後の全国の天気 いつどこに、どれくらい飛んでくるかは画像の通りです。 ■黄砂はいつ・どこに（11日） ■黄砂はいつ・どこに（12日） ※画像は気象庁より ■黄砂とは 黄砂は、ユーラシア大陸内陸部の乾燥・半乾燥地域で強風によって数千メ&#