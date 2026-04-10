「西武３−６ロッテ」（１０日、県営大宮公園野球場）ロッテが逆転勝ちで連敗を５でストップ。西武と入れ替わって５位に浮上した。九回は２死満塁で小川の打球は遊ゴロ。万事休すかと思われたが、名手の源田がまさかの失策。２者が生還し、逆転に成功した。さらにポランコの２点適時打でリードを広げた。二回は１死からポランコが左翼フェンス直撃の二塁打で出塁。続く寺地がファウルで粘って１１球目を中前にはじき返す先