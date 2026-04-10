お笑いコンビ「ロッチ」のコカドケンタロウ（47）と中岡創一が10日放送のTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜前8・30）にゲスト出演。コカドがパーソナリティーの今田耕司（60）に“お忍びデート”を暴露され、大慌てする場面があった。プライベートでは今田と中岡がよく顔を合わせ、コカドは出川哲朗を含めて食事した1回しか今田に会ったことがないという。しかし、今田から「あと、あれやんけ。お忍びで『アナと