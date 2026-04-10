タレントのマツコ・デラックスが１０日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国２時間ＳＰ」（金曜・午後８時）を欠席。代役として、お笑いタレントの大久保佳代子とお笑いコンビ「タイムマシーン３号」の関太、山本浩司が出演した。スタジオで関を指さしながら「昔、一緒にロケに行ったね。思い出した」と話し出した大久保。「初めて関君にお会いして。こんな太ってて短パンはいてるのに、すごい感じ悪くて」とチクリ。