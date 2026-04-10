9回阪神無死二塁、大山が中前に適時打を放つ＝バンテリンドーム阪神が1―3の九回に4得点で試合をひっくり返し、首位に浮上した。大山の適時打で追い上げ、代打前川の適時二塁打に失策が絡んで逆転。近本の適時二塁打で1点を追加した。岩崎が4セーブ目。中日は抑えの松山が乱調だった。