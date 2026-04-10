１０日放送のＮＨＫ「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）の「プレミアムトーク」に女優の多部未華子が出演。出演中の同局の連続テレビ小説「風、薫る」の裏話を語った。同ドラマで明治期に「鹿鳴館の華」と呼ばれ、ヒロイン２人（見上愛、上坂樹里）に大きな影響を与える大山捨松を演じる多部。豪華な“鹿鳴館”ドレスを着て、ペアダンスを踊るシーンなどが話題となっている。スタジオには、実際に多部が撮影で着用した