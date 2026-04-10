【UEFAカンファレンスリーグ】マインツ 2−0 ストラスブール（日本時間4月10日／メーヴァ・アレーナ）【映像】2人を一瞬で抜き去る驚異の突破（実際の様子）マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、圧巻のテクニックでDF3人を一瞬で翻弄。切れ味鋭い“高速ダブルタッチ”に、現地サポーターたちが大歓声を送っている。マインツは日本時間4月10日、UEFAカンファレンスリーグの準々決勝ファーストレグでストラスブールとホー