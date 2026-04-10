広西チワン族自治区南寧市の石門公園で最近、多くの市民や観光客が全身真っ白で目は透明感のある黒のリスを目撃した。人民網が伝えた。南寧石門公園は、生物多様性を増進し、来園者が自然に触れることができる楽しみを増やそうと、東側の果樹園エリアにリスの巣箱を10個設置している。巣箱を設置したことで、リスが頻繁に姿を現すようになり、早朝や夕方にはクリハラリスが特によく姿を見せるようになった。最近は非常に珍しい真っ