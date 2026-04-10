ようやく迎えた年金生活。「もう、貯金はしなくてもいいのでは？」と思う半面、心のどこかで「でも本当に大丈夫？」という不安が消えない……そんな方は多いのではないでしょうか。今回は、散らばりがちな老後の不安を整理し、確実に備えておくべき「守り」の数字の目安と、無理のないこれからの暮らし方について考えてみましょう。なぜ、年金生活になっても「貯金」が必要だと思うのか？貯金が必要かどうかは、個々の資産状況や家