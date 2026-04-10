イスラエル保健省が現地時間4月10日午前に明らかにしたところによると、米国とイスラエルによるイランへの軍事攻撃開始以降、戦闘の影響で病院に搬送されたイスラエル人の総人数が7527人に達しました。（提供/CGTN Japanese）