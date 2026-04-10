◇セ・リーグ中日３ー５阪神（2026年4月10日バンテリンドーム）中日が、阪神に痛恨の逆転負けを喫した。今季2度目の2連勝を目前で逃し、単独最下位に転落した。打線が4番・細川の適時二塁打などで3回までに2点を先行。先発・柳も6回1失点と好投し、試合を優位に進めた。1点リードの7回はメヒア、8回は藤嶋が零封リレーでつないだ。だが、3―1とリードを2点に広げて迎えた9回に、守護神・松山がつかまった。先頭・佐藤