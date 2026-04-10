◇セ・リーグヤクルト−巨人（2026年4月10日東京D）首位のヤクルトは鬼門の東京ドーム今季初戦で、巨人に敗れた。0・5ゲーム差で迫っていた阪神が中日に勝利したため、これで今季開幕から12戦目で初の「首位陥落」となった。また同球場は昨季1勝8敗と相性が悪い。快進撃を続ける「ブンブン丸」池山隆寛監督（60）だが、ここ4戦3敗と減速気味で、11日の一戦は踏ん張りどころとなる。先発の吉村貢司郎投手は7回3失点と粘