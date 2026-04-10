「中日３−５阪神」（１０日、バンテリンドーム）阪神が逆転に成功した直後の九回裏、三塁ベースの交換が行われる珍事。球場がざわついた。阪神があとアウト１つから前川の適時打で逆転。その裏、マウンドに岩崎が上がり投球練習を行ったが、審判やスタッフが三塁ベース付近へ集結。三塁ベースが不安定だったもようで、交換作業が行われた。「ただいまベースのメンテナンスが行われています」と場内アナウンスがされ、三塁手