◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月10日バンテリンドーム）阪神が逆転勝利で2連勝。今季初めて首位に立った。2点を追う9回に中日の守護神・松山を攻めて大山の適時打で1点差に迫ると、2死一、三塁で代打・前川が右翼線へ適時二塁打。右翼・尾田が打球処理にもたつく間に一塁走者も生還して一気に逆転した。近本にも適時二塁打が飛び出し、この回4点。松山をKOした。最後は岩崎が無失点で締めた。中日はリーグ優勝を果