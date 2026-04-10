BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが10日、千葉・森のホール21で自身初となるファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』をスタートさせた。【ライブ写真】アリーナ公演が決定！笑顔を浮かべるSTARGLOW同ツアーは、1月31日、2月1日に行われたデビューショーケース以来の単独公演となり、全国17会場のチケットはすべて即日ソールドアウト