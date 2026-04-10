「西武３−６ロッテ」（１０日、県営大宮公園野球場）西武は痛恨の逆転負けで最下位転落となった。勝利まであとアウト１つだった。１点リードの九回２死満塁で、小川の打球は遊撃手・源田の正面へ飛んだゴロ。ゲームセットかと思われたが、名手がボールをファンブル。二塁をあきらめて一塁へ送球したが、間に合わず、その間に２者が生還した。リクエストでも判定が変わらなかった。源田は呆然。さらに２点を追加されると、