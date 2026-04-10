◇セ・リーグ中日ー阪神（2026年4月10日バンテリンD）中日―阪神戦で、9回裏の中日の攻撃前に、急きょ三塁ベースが交換される珍事があった。何らかの不具合があったとみられる。5―3と阪神のリードで迎えた9回裏の直前、三塁ベース付近に審判やスタッフが集結。何らかの不具合があったのか、三塁ベースの交換作業が行われ、球場がざわつく一幕があった。マウンドで投球練習をしていた阪神・岩崎は三塁方向を驚いた様子