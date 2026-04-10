【LEVEL5 VISION 2026『匠』】 4月10日21時より配信 レベルファイブは、オンラインイベント「LEVEL5 VISION 2026『匠』」にて、「スナックワールド リローデッド」を発表した。 本作は、2017年に3DS向けに発売されたRPG「スナックワールド トレジャラーズ」のリメイク作品。番組では開発中のゲームプレイ映像が公開。進化したグラフィックでスキルなどを使って