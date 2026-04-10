◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―５阪神（１０日・バンテリンドーム）左脇腹の筋損傷から復帰して、今季２度目の登板となった中日の守護神・松山晋也が４安打４失点で崩れた。３―１の９回に登板。佐藤輝と大山の連打で１点を返されると、なおも２死一、三塁。代打・前川に右翼線の二塁打と右翼・尾田のファンブルで２点を失った。近本の右翼線二塁打で、４点目を奪われてＫＯ。昨季セーブ王に輝いた右腕が、本拠地今季初登板も、