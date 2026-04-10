◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―２ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人のドラフト１位ルーキー・竹丸和幸投手が、６回途中１失点の粘投でプロ２勝目を挙げた。４回に３連打などで１点を失い、なおもピンチでマウンドで足を滑らせ転倒しながら何とか投げた山なりのワンバウンド投球が、相手の盗塁死を誘うトリック？プレーもあって追加点を許さなかった。開幕戦以来となった、試合後の竹丸投手のヒーローインタビューは以下の