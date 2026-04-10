◆パ・リーグ西武３―６ロッテ（１０日・県営大宮）西武が痛恨の逆転負けを喫した。１点リードの９回、篠原をマウンドに送ったが、２死満塁から小川の放った遊ゴロを名手・源田がまさかのファンブル。球場に悲鳴と歓声が交錯する中、２者が生還して逆転された。さらにピンチは広がり、再び２死満塁からポランコに左前２点打を献上。遊ゴロゲームセットのはずが、この回４失点を喫して逆転負けとなった。球界屈指の守備力を