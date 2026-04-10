前節で前半戦が終わった、明治安田J2・J3百年構想リーグ。ユナイテッドは、首位・宮崎から勝ち点差4の2位。リーグ優勝を狙える位置での折り返しとなりました。後半戦での巻き返しへあさってホーム戦に臨みます。 （記者）「快晴のもと心地よい風が吹く鹿児島市。好調ユナイテッド。前半戦で見えた課題と成果、後半戦にどのようにつなげていくのでしょうか」 リーグ前半戦が終わり2位につけるユナイテ