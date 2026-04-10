【モデルプレス＝2026/04/10】女優の森七菜が10日、都内で開催された映画『炎上』初日舞台挨拶に出席。本作を鑑賞して涙したことを明かした。【写真】森七菜、16歳「国宝」出演俳優と見つめ合う◆森七菜、主演映画鑑賞で涙本作は、家族との関係に耐え切れずに家を飛び出した主⼈公・⼩林樹理恵（森）が、SNSを頼りにたどり着いた新宿・歌舞伎町のトー横を舞台に、様々な人と織りなすドラマを描く。この日は共演した一