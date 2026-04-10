消費者物価指数（CPI）（3月）21:30 結果0.9% 予想0.9%前回0.3%（前月比) 結果3.3% 予想3.4%前回2.4%（前年比) 結果0.2% 予想0.3%前回0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比) 結果2.6% 予想2.7%前回2.5%（食品・エネルギー除くコア・前年比)