「中日３−５阪神」（１０日、バンテリンドーム）阪神が２点を追う九回に逆転し、連勝で今季初の単独首位に浮上した。中日の守護神・松山に対して、先頭の佐藤輝が右翼線に二塁打を放つと、続く大山が中前適時打を放った。ここで藤川監督は大山に代走・植田を送る。植田が二盗を決めると、木浪の一ゴロで１死三塁とした。その後、２死一、三塁となったが、代打・前川が逆転打を放った。今季初安打が劇的な一打となり、二塁上