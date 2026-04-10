「公推協杯全国若手落語家選手権」の第2回予選に参加した柳家小ふねさん＝10日夜、東京都品川区落語界の若手実力者が競う「公推協杯全国若手落語家選手権」（共同通信社など主催）の第2回予選が10日、東京都品川区で開かれ、観客と審査員による投票の結果、1位は「つる」を披露した柳家小ふねさんに決まった。2位は柳亭信楽さん。つる（鶴）の名称の由来について知ったかぶりをしたご隠居が、周りに責められ気弱になってい