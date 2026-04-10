2回表ロッテ1死二塁、寺地が中前に先制打を放つ＝大宮公園ロッテが逆転勝ちで連敗を5で止めた。2―3の九回に2安打と四球で2死満塁。源田の失策に好走塁も絡んで2点を奪い、さらにポランコの2点打で加点。横山が締め、3セーブ目。西武は終盤に打線が粘ったが、篠原が崩れた。9回ロッテ2死満塁、ポランコが左前に2点打を放つ＝大宮公園