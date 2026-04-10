ABEMAにて、4月3日（金）夜9時30分より特別番組『「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 2」放送直前特番』が独占無料放送された。【画像】『お隣の天使様』1期・2期の場面カット（11枚）『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』は、一人暮らしの高校生・藤宮周と、隣に住む学校一の美少女である“天使様”こと椎名真昼の恋模様を描く“癒し系”青春ラブコメディ。特番には、坂泰斗（藤宮周役）、