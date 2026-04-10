【その他の画像・動画等を元記事で観る】 崎山蒼志が、新曲「ending routine feat.原口沙輔」のリリックビデオを公開した。 ■繰り返し開く扉が抜け出せないルーティンの不穏さを表現 「ending routine feat.原口沙輔」は、崎山蒼志と同世代でエレクトロからポップまで鋭いビート感覚と自由な発想でシーンを横断するトラックメーカー・原口沙輔と共作。ふたりでスタジオに入り、原口がビ&