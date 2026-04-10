【その他の画像・動画等を元記事で観る】 桑田佳祐が7月から9月にかけて開催する“真夏の”全国アリーナツアーのタイトルが『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』に決定した。 ■7月から9月にかけて10ヵ所22公演で実施 70歳という節目のタイミングに全国を巡る今回のツアー。7月の石川県産業展示館4号館を皮切りに9月の宮城・セキスイハイムスーパーアリーナまで日