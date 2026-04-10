【その他の画像・動画等を元記事で観る】 シドが、2026年秋にリクエストベストアルバムをリリースすることを発表した。 ■4月10日“シドの日”に特設応募フォームがオープン 本作は、ファン参加型企画として制作される特別なベストアルバム。収録楽曲はファンからの投票によって決定され、シドとファンが共に築き上げる“あらたな物語”をコンセプトとしている。 リクエストベストアルバムの応募フォ