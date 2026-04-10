経産省と農水省が日本食の輸出を加速を狙って、1万の事業者を支援することを目標にしたプログラムを共同で立ち上げました。赤沢亮正 経済産業大臣「オールジャパンでのブランディング、それから魅力発信や需要開拓を粘り強く行ってください」鈴木憲和 農水大臣「輸出で稼げる農林水産業、食産業の実現に向けて一丸となって取り組んでまいります」経産省と農水省の「日本の食輸出1万者支援プログラム」は、海外のジェトロ