【UEFAヨーロッパリーグ】フライブルク 3−0 セルタ（日本時間4月10日／オイローパ＝パルク・シュタディオン）【映像】鈴木唯人が相手2人をぶち抜いた瞬間フライブルクに所属する日本代表MFの鈴木唯人が、一瞬の加速で相手選手2人を抜き去ってゴールに迫ってみせた。日本時間4月10日、フライブルクはUEFAヨーロッパリーグの準々決勝ファーストレグでセルタと対戦。4−2−3−1のトップ下で先発した鈴木は、序盤からよくボールに