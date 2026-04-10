コロナ禍以降、感染者数が増え続けている感染症の「はしか」。海外から持ち込まれるリスクが高まっている中、どう対応していけばいいのでしょうか？【写真を見る】感染力がつよい「はしか」の感染経路と予防方法「はしか」の感染者数 昨年比で約3.4倍コロナ禍以降過去最多高柳光希キャスター：2026年の「はしか」の感染者数は、3月29日時点で累計197人です。2025年の同時期は58人で、2025年と比べ約3.4倍となっています。