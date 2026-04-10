シドが、2026年秋にリクエストベストアルバムをリリースすることを発表した。本作は、ファン参加型企画として制作される特別なベストアルバムだ。リクエストベストアルバムの応募フォームは本日よりオープンしており、投票では、「BEAT」「BALLAD」という2つのテーマを軸に楽曲を募集。「BEAT」は鼓動や躍動、始まりやエネルギーといった外へ向かう力強さを、「BALLAD」は哀愁や余韻、憂い、美しさといった内面に寄り添う感情をそ