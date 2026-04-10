3月31日に16年の活動に幕を閉じ解散したアイドルグループ・東京女子流の元メンバー・新井ひとみが、自身の誕生日である4月10日に「音楽・歌・青春第二章開幕宣言」と題し、音楽活動の継続をInstagramでのライブ配信と、SNSに公開した直筆の手紙で発表した。配信およびSNS投稿の中で新井は、グループ解散決定後、自身の在り方について悩み葛藤していたことを明かした。その中で、音楽や歌を通して表現することの楽しさや、ステー