ネクライトーキーが、2026年8月5日に新作EPを配信リリースし、世に放たれたばかりの新曲を披露するワンマンライブ＜デジタルEPリリース記念パーティー＞を発売日当日に東京・新代田FEVERで開催することを発表した。夏にリリースされるEPは新曲4曲が収録される。新譜の情報は順次発表予定とのことだが、他詳細に先駆けて新たなアーティストビジュアルが公開された。“ネクラ（根暗）”、”クライ（暗い / Cry）”、“ライト（Light