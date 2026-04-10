Kroiが、アシッドジャズバンド・INCOGNITOとコラボレーションした新曲「Kinetic feat. INCOGNITO」のMVビハインド映像を公開した。今回公開された映像は、MV撮影の舞台裏に潜入したもの。Kroiのメンバーが真剣な眼差しでクリエイティブに向き合う瞬間から、撮影の合間に見せる自然体な表情まで、彼らの素顔が凝縮されているという。本作の監督を務めた新保拓人は、映像に込めた思いとして「うねりと錯覚」というテーマを掲げており