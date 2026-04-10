お気に入りを見つけるまでに迷う髪型選びにおいて、扱いやすいボブは頼りになる存在。その安定感からリピートしやすいだけに、気づけばずっと同じ髪型になっていませんか？ そんな人は季節の変わり目にあわせてアップデートを考えてみて。流行中のレイヤーを入れる方法なら、現状を活かしながら鮮度を上げられます。トレンドを軽やかにまとえば、気分も上向きになりそうな予感。 ひし形でふんわり豊かに