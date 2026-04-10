女優・畑芽育が１０日に自身のＳＮＳを更新。２４歳の誕生日を迎えたことを報告した。インスタグラムに「２００２年４月１０日ａｍ３：２２に産まれました２４歳も邁進して参ります！みんな愛してる」とつづり、フードをかぶる写真などを公開した。この投稿に「おめでとう」「素敵な一年になりますように…！」「めいちゃんがずっと大好きだよ！！！生まれてきてくれてありがとう」「芽育ちゃんの夢が１つでも多く叶う年に