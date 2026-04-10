.ENDRECHERI. / 堂本剛が、8月12日に約1年半ぶりのパッケージCDアルバム『new chapter purple』（読み：ニューチャプターパープル）のリリースを発表した。初回盤A、初回盤B、通常盤、ファンクラブ限定盤の全4形態でお届けする本作は、本日21時より予約受付を開始する。期間中に初回盤A、初回盤B、通常盤を予約すると“クリアスタンド”がもらえる早期予約特典も用意されているので、是非チェックしてほしい。さらに、4月12日に東