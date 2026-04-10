ＡＫＢ４８の鈴木くるみが１０日、自身のオフィシャルブログで卒業を発表した。サイトでは、「鈴木くるみ卒業に関してのご報告」とのタイトルでブログを更新。「本日４月１０日（金）『ここからだ』公演にて、ＡＫＢ４８メンバー鈴木くるみが卒業を発表いたしました」と報告。本人のコメントが続き、「約９年半の間、私のことを見つけて、応援してくださったファンのみなさん、本当にありがとうございました」とした。ま